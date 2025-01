L’Union tunisienne de la solidarité sociale annonce un programme d’aide pour Ramadan

La présidente de l’Union tunisienne de la solidarité sociale, Naïma Jlassi, a annoncé que l’Union a préparé un programme d’aide à l’occasion du mois de Ramadan en faveur des familles nécessiteuses et à revenu limité bénéficiant du programme de sécurité sociale.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse, ce mardi, Naïma Jlassi a précisé que “45 000 paniers de Ramadan seront réservés à ces familles, pour un coût total estimé à 4,2 millions de dinars, qui seront distribués une semaine avant le début du mois de Ramadan”.

Elle a ajouté que “le panier de Ramadan, d’une valeur de 100 dinars, se présentera sous forme de colis alimentaires contenant plusieurs produits de base nécessaires aux citoyens durant ce mois, avec la possibilité d’ajouter de l’huile d’olive”.

Dans ce contexte, elle a également indiqué que “50 tables d’iftar seront organisées dans les délégations les plus vulnérables et les régions les plus défavorisées à travers les différents gouvernorats du pays, ainsi que la circoncision d’un nombre d’enfants de ces familles, à raison de 50 enfants par gouvernorat, en plus de la fourniture de vêtements pour la fête”.

Naïma Jlassi a souligné que “ces interventions s’inscrivent dans le cadre de l’application des décisions prises lors du conseil ministériel tenu le 7 janvier dernier, sous la présidence du Premier ministre, Kamel Morjane, où un budget total de 68,8 millions de dinars a été alloué au ministère des Affaires sociales pour se préparer à soutenir les groupes vulnérables bénéficiaires du programme de sécurité sociale”.

Elle a également évoqué le programme d’aide de l’Union, qui fait partie du programme national de lutte contre les vagues de froid, en précisant que “20 000 familles ont bénéficié de ce programme, pour un coût total avoisinant 5,3 millions de dinars, comprenant la distribution de 400 tonnes de produits alimentaires, 20 000 bouteilles d’huile, 300 000 vêtements, 30 000 paires de chaussures, 5 000 matelas et 30 000 couvertures en laine”.

Enfin, elle a rappelé que “ces aides fournies par l’Union se poursuivront tout au long de l’année et seront réparties entre des aides alimentaires et des aides financières pour faire face aux diverses dépenses des familles nécessitant une intervention pour assurer leur soutien social et psychologique”, en appelant “toutes les parties, notamment la société civile, à développer diverses formes d’action solidaire et à renforcer la culture de solidarité, en particulier au niveau régional et local”.