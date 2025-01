Chèques en Tunisie : tout savoir sur les nouvelles règles et les échéances importantes

Le système des chèques en Tunisie connaîtra une transformation majeure en 2025 avec l’introduction de la plateforme électronique centralisée des chèques (PECC), mise en place par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) conformément à la loi n°2024-41 du 2 août 2024 et à la circulaire n°2024-14. Cette initiative vise à moderniser et sécuriser les transactions bancaires. Les étapes clés incluent le début de la distribution des nouvelles formules de chèques à partir du 20 janvier 2025, l’arrêt recommandé de l’utilisation des anciennes formules dès le 27 janvier, et la date limite d’encaissement des anciens chèques fixée au 31 janvier. Enfin, le 2 février 2025 marquera l’entrée en vigueur officielle de la PECC, offrant ainsi un cadre moderne et sécurisé pour les paiements par chèque en Tunisie.