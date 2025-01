Intempéries : Interruption de la circulation sur certaines routes au Kef et Jendouba

La Direction générale de la Garde nationale a annoncé, samedi, l’interruption de la circulation en raison des intempéries sur deux routes dans la région de Oued Meliz (Gouvernorat de Jendouba) et au Kef .

Les détails sont les suivants :

Oued Meliz :

La route goudronnée non numérotée, au niveau du pont de Oued Raghai reliant Oued Meliz à Dkhailia, est coupée à cause de la montée des eaux dans le Oued Raghai suite aux fortes pluies. Une déviation est possible via la route nationale n°6 par Ghardimaou.

Kef – Kalaat Senan :

La route goudronnée non numérotée, au niveau du pont de Oued Serat Mahjouba, reliant Kalaat Senan à Menzel Salem et Tajerouine, est coupée en raison de la montée des eaux dans le Oued Serat provoquée par les pluies torrentielles. Une déviation est possible via la région de Bir Laafou à Kalaat Senan.

La Direction de la Garde nationale a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à maintenir une distance de sécurité, à adapter leur vitesse, à utiliser les feux pendant leurs déplacements et à respecter les règles de circulation. Elle a également mis en garde contre les zones à risque ( zones bleues ) et les zones d’accumulation des eaux ou d’expansion de la crue..

Pour toute information ou signalement d’urgence, la Direction met les numéros suivants à la disposition des citoyens:

Centre de permanence des affaires routières à la Direction des opérations de la Garde nationale :

71 960 448

71 963 512

Numéro gratuit régional : 193.