Les sangliers sauvages envahissent Médenine

La prolifération des sangliers sauvages dans le gouvernorat de Médenine, en raison des changements climatiques, a incité l’Association régionale des chasseurs à organiser une campagne de chasse ciblée pour limiter leur nombre, sans pour autant chercher à les éradiquer. Cette initiative, menée en collaboration avec la municipalité de Médenine et en coordination avec le département des forêts, a permis d’abattre dix sangliers dans plusieurs localités, telles que Hassi Médenine, Hassi El Messied, El Farjania et Essmar. Selon le président de l’association, Dhaw Al-Bachrawi, ces campagnes visent à rétablir l’équilibre écologique tout en réduisant les dommages causés par ces animaux, notamment aux cultures agricoles et sur les routes où ils provoquent des accidents. Il a souligné que ces opérations respectent le cadre réglementaire et que d’autres campagnes similaires seront programmées à l’avenir, comme cela a été fait les années précédentes.