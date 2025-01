Report de l’examen de l’affaire Abir Moussi

La sixième chambre pénale près la Cour de première instance de Tunis a reporté au 17 février prochain l’examen de l’affaire porté contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi.

La plainte dans cette affaire a été déposée en septembre 2022 par l’organisation pour la défense des croyances et la lutte contre l’extrémisme et sur fond de déclarations dans lesquelles la présidente du PDL accuse l’organisation d’être une extension des mouvements islamistes et fréristes et de recevoir des financements de l’étranger.

Abir Moussi est en détention depuis le 3 octobre 2023. Elle est poursuivie dans de nombreuses affaires dont l’incitation à la désobéissance, atteinte à l’intérêt général et à des institutions officielles.