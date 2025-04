Lourds bilans humains à Gaza : plus de 50 000 martyrs depuis le début de l’agression

Des sources médicales ont rapporté que cinq martyrs et un certain nombre de blessés ont été transportés à l’hôpital européen de Gaza après que les forces d’occupation sionistes ont bombardé une maison dans la ville de Khuza’a, à l’est de Khan Yunis, et ont ciblé des zones du sud de Khan Yunis avec des tirs nourris dans le sud de la bande de Gaza.

Un pêcheur a été blessé par des tirs sionistes après avoir ouvert le feu sur des bateaux de pêche au large de Rafah. L’agression sioniste a également fait exploser des maisons résidentielles dans les zones nord de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

L’artillerie de l’occupation a ciblé la partie Est du quartier d’Al-Zeitoun, au sud de la ville de Gaza, et l’armée de l’air de l’occupation a bombardé la zone d’Al-Sha’af, à l’Est de la ville.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation sionistes ont lancé une agression contre la bande de Gaza, engendrant 50 944 martyrs, dont la majorité étaient des enfants et des femmes, et la blessure de 116 156 autres. Il s’agit d’un bilan préliminaire, un certain nombre de victimes étant encore sous les décombres et dans les rues, inaccessibles aux ambulances et aux équipes de secours.