Jaouhar Ben Mbarek exige un procès public pour révéler la vérité

Le 18 janvier 2025, Jaouhar Ben Mbarek, militant politique emprisonné dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, a appelé à un procès public pour lui-même et les autres accusés. La première audience est programmée pour le 7 février 2025. Dans un message relayé par son père, Ezzeddine Hazgui, il a insisté pour que ce procès se tienne devant le peuple tunisien et le monde entier, arguant que cela permettrait de révéler les injustices et les manigances dont lui et les autres détenus sont victimes depuis plus de deux ans. Cet appel a trouvé un écho chez plusieurs personnalités politiques, dont Hichem Ajbouni, dirigeant du parti Attayar, qui a demandé la diffusion en direct du procès. Parmi les personnes inculpées, on retrouve des figures politiques comme Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi, et Kamel Letaïef, dont certains sont incarcérés depuis l’émission de mandats de dépôt en février 2023. La demande de procès public met en lumière les tensions autour de cette affaire qualifiée par certains de “faux complot”.