Tunisie – Météo : Pluies attendues dans ces régions

Le temps sera partiellement couvert dimanche dans la plupart des régions et parfois nuageux l’après-midi dans les régions de l’Ouest, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies temporairement orageuses et parfois abondants sont attendues sur les régions de l’Ouest et gagneront progressivement les régions de l’Est. Elles seront accompagnées de grêle dans certains endroits.

Le vent soufflera de secteur nord sur le nord, et de secteur est sur le centre et le sud. Il sera relativement près des côtes de l’Est et dans le sud, accompagné de tourbillons de sable.

La vitesse du vent dépassera 60 km/h au moment de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera moutonneuse à agitée dans les côtes de l’Est et peu agitée dans le nord.

Les températures oscilleront entre 19°c et 24°c dans le nord et les hauteurs de l’Ouest et près des côtes de l’Est. Elles seront comprises entre 25°c et 30°c dans le reste des régions. Elles atteindront 32°c dans l’extrême sud.