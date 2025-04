Soirée partiellement nuageuse et vents modérés sur la Tunisie

La soirée de ce vendredi 25 avril 2025 sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur la majorité des régions, selon le bulletin actualisé de l’Institut national de la météorologie. Les vents souffleront du secteur ouest sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud.

Ils seront relativement forts près des côtes nord, mais faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée dans le nord et peu agitée le long des autres côtes. Côté températures, elles varieront entre 12 et 17 degrés dans le nord et le centre, et entre 18 et 23 degrés dans le sud du pays.