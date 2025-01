La Tunisie se félicite de l’accord de cessez -le -feu à Gaza

La Tunisie se félicite de la conclusion d’un accord de cessez-le-feu à Gaza après “plus de quinze mois de crimes génocidaires systématiques laissant de profondes blessures dans la mémoire humaine”.

Dans une déclaration publiée samedi par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie réaffirme sa ferme position de principe en faveur de la lutte menée par le peuple palestinien pour recouvrer son droit historique et légitime à l’établissement d’un Etat indépendant sur tous ses territoires avec Al-Qods pour capitale.

Tout en saluant la résilience des Palestiniens face à la machine sioniste de destruction et d’extermination en imposant la fin de l’agression, la Tunisie appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité et à mettre un terme à l’indolence de ceux qui ne sont pas capables d’assurer un cessez-le-feu durable à Gaza et la levée totale du siège dans l’enclave, de garantir l’accès des Palestiniens à l’aide humanitaire et d’entamer les travaux de reconstruction dans les proches délais.

Dans son communiqué, la Tunisie souligne que l’accord de cessez-le-feu ne doit pas occulter la responsabilité de poursuivre les responsables de l’entité occupante afin qu’ils répondent de leurs crimes contre le peuple palestinien.

La Tunisie réitère son soutien indéfectible à la détermination et la vaillance du peuple palestinien et à son unité nationale en cette étape cruciale de sa lutte pour imposer son droit à l’autodétermination et rétablir ses droits historiques légitimes.