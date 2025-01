Un soir froid marqué par des pluies et des orages en Tunisie

Le temps restera froid et souvent très nuageux dans la plupart des régions de la Tunisie ce mardi soir, avec des pluies éparses attendues dans le nord, le centre et le sud-est. Ces précipitations, parfois orageuses, pourront être localement abondantes dans les régions côtières du centre et du sud, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie. Les vents souffleront du nord-ouest, forts près des côtes et modérés à relativement forts à l’intérieur des terres. La mer sera agitée à très agitée localement. Les températures oscilleront entre 6 et 10 degrés dans les régions orientales et le sud-ouest, et entre 1 et 5 degrés dans le reste du pays.