Canicule en Tunisie : la STEG renforce son dispositif pour assurer la continuité du service public

La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) a affirmé que ses équipes techniques sont mobilisées 24h/24 et tous les jours de la semaine pour garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité et en gaz dans les meilleures conditions, et que la demande énergétique en cette période nécessite une bonne gestion de la consommation.

La société a précisé, dans un communiqué, que cette mobilisation intervient dans le contexte des conditions climatiques exceptionnelles que traverse la Tunisie, marquées par une forte hausse des températures accompagnée d’une demande accrue en électricité.

Elle a souligné la rapidité d’intervention de ses agents sur l’ensemble du territoire national, en coordination avec toutes les parties concernées, afin d’assurer la continuité du service public et de servir les citoyens avec le plus haut niveau de responsabilité et de discipline.