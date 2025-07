Med. Chou dévoile sa femme pour la première fois et célèbre son mariage à Sidi Bou Saïd

Le célèbre créateur de contenu tunisien Mohamed Choukani, connu sous le nom de “Med. Chou”, a récemment célébré son mariage dans une ambiance empreinte de poésie et d’émotion. Très apprécié en Tunisie et dans le monde arabe pour ses vidéos de voyage à travers le globe, suivies par des milliers d’abonnés, Med. Chou a choisi le village emblématique de Sidi Bou Saïd, avec ses ruelles blanches et ses volets bleus, comme décor idyllique pour cette occasion unique.

Il a dévoilé pour la première fois l’identité de son épouse en partageant de sublimes photos de leur union, accompagnées de mots sincères : « Hello my wife ❤️ / J’ai voyagé dans de nombreux pays, visité de nombreuses capitales… mais mon cœur n’a choisi qu’elle. / Aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie ❤️ », ainsi qu’un verset coranique évoquant l’amour et la miséricorde entre les époux. Cette déclaration intime, mêlant tendresse, spiritualité et authenticité, a profondément touché ses abonnés, qui ont réagi par milliers pour le féliciter.

Ce moment fort marque une nouvelle étape dans la vie du jeune influenceur, fidèle à ses racines tunisiennes tout en partageant son bonheur avec une communauté fidèle.