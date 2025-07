Météo Tunisie samedi : baisse des températures et sirocco local avec risques d’orages

Les températures seront en légère baisse, samedi, et les maximales se situeront aux alentours de 27 degrés, aux hauteurs ouest, entre 30 et 36 degrés, aux régions du nord, du centre et du sud-est, et entre 37 et 44 degrés, ailleurs, avec des coups de sirocco, locaux, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le temps sera passagèrement nuageux. Les nuages seront denses, temporairement, au nord, et localement au centre et au sud, avec l’apparition de cellules orageuses, accompagnées de pluies éparses, sur les régions ouest du pays, et quelques régions de l’Est.

Le vent soufflera du secteur nord, au nord et au centre, et du secteur Est au sud. Sa vitesse sera forte près de côtes et au sud, avec des phénomènes de sable locaux, et modérée à relativement forte, ailleurs. Elle dépassera temporairement les 70 km/h sous forme de rafales.

La mer sera très agitée à moutonneuse, aux deux golfes de Tunis et de Hammamet.