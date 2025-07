Monastir : les déchets organiques des hôtels transformés en alimentation animale et engrais

À Monastir, une initiative innovante en faveur du développement durable a été concrétisée le 24 juillet 2025 par la signature d’accords entre dix hôtels membres du groupement hôtelier de la région et onze agriculteurs de la délégation de Sahline.

Porté par l’association “Citoyens Actifs pour le Développement à Monastir” et le centre “Wave of Change”, en partenariat avec la délégation régionale du tourisme et la fédération régionale des hôteliers, ce projet vise à valoriser les déchets organiques des hôtels en les transformant en aliments pour animaux ou en compost agricole. Chaque hôtel produisant entre 750 kg et 1 tonne de déchets organiques par jour en haute saison, près de 10 tonnes seront ainsi revalorisées quotidiennement. L’expérience pilote, baptisée “la ferme circulaire”, consiste à trier les déchets avant et après cuisson afin d’optimiser leur usage. Les agriculteurs saluent l’initiative, estimant qu’elle pourrait réduire de 70 % les coûts de l’alimentation animale, tout en améliorant la qualité de la nutrition des troupeaux.

Cette collaboration ouvre la voie à une généralisation à l’échelle nationale, dans le cadre d’un tourisme plus responsable et circulaire.