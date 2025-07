Annonçant un temps chaud accompagné d’un vent sirocco ce jeudi, l’Institut National de Météorologie (INM) a mis en garde, dans sa carte de vigilance, contre une vague de chaleur touchant notamment, les régions du Nord Est, le Centre et le Sud, ainsi que les régions de Béja et de Jendouba.

L’INM a mis en garde les enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées contre cette vague de chaleur.

La vigilance est de mise également pour les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, mettant en garde contre la déshydratation et les coups de chaleur.

Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

L’Institut a recommandé de boire de l’eau plusieurs fois par jour même en dehors de la sensation de soif, de continuer à manger normalement et d’humidifier le corps plusieurs fois par jour. Il a également conseillé de ne pas sortir aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h).

En cas de sortie, il faut se protéger sa tète au moyen d’une casquette ou d’un chapeau, se protéger les yeux par des lunettes solaires et porter des vêtements légers, amples et de couleurs claires. Il également impératif de limiter les activités physiques et sportives, de fermer les volets, rideaux et fenêtres, pendant la journée.