Alertes routières : Liste des routes impraticables dans le gouvernorat de Jendouba

La direction générale de la Garde nationale a annoncé, ce lundi, l’interruption de plusieurs routes dans le gouvernorat de Jendouba.

Elle a appelé les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires, à maintenir une distance de sécurité, à ajuster leur vitesse, à utiliser les feux lors des déplacements et à respecter les règles de circulation. Elle a également conseillé de ne pas prendre de risques dans les zones à haut risque, notamment les points bleus et les endroits où l’eau s’accumule ou coule en torrent.

Dans un communiqué publié ce lundi, la direction a précisé que les interruptions concernent les routes suivantes :

Tabarka : La route non classée, au niveau du pont El Jeni dans la délégation de Tabarka, reliant la route régionale 161 et la région de Zaga dans la délégation de Nefza. La circulation est interrompue en raison de la montée des eaux de l’oued El Malah suite aux fortes pluies. Aucun itinéraire alternatif n’est disponible.

Jendouba : La route régionale n°53 au niveau de la région d’Ain El Beya, délégation de Fernana, reliant Fernana et Halima. La circulation est interrompue à cause de l’accumulation de boue et d’eau de pluie. La circulation peut être déviée par les routes secondaires avoisinantes.

Jendouba : La route non classée, au niveau du pont Beni Chreit, région Edoura, délégation de Ghardimaou, reliant la région d’Edoura et Oued Meliz. La circulation est interrompue en raison de la montée des eaux de l’oued Erreghay. La circulation peut être déviée par la route nationale n°6, la route régionale n°59, et la région de Ragache.

La direction a souligné qu’il est possible de contacter le centre d’assistance de la direction des opérations de la Garde nationale aux numéros suivants : 71960448 et 71963512.

Il est également possible de joindre les directions et districts régionaux de la Garde nationale via le numéro gratuit 193.