Béja : une extension majeure de l’usine Kromberg Schubert pour 4 000 nouveaux emplois

À Béja, l’usine de câbles automobiles de l’entreprise allemande Kromberg Schubert s’apprête à franchir une nouvelle étape avec une extension significative sur une superficie de 8 hectares, dont 4 200 mètres carrés seront consacrés à la construction. Prévue pour être achevée en 2025, cette expansion permettra la création de plus de 4 000 emplois supplémentaires, portant ainsi le total des effectifs à plus de 8 000 salariés d’ici 2026. Déjà établie sur une superficie actuelle de 35 000 mètres carrés, cette succursale, inaugurée en 2008, est l’une des plus importantes de l’entreprise à l’échelle mondiale. Avec cette extension, l’usine deviendra l’une des plus grandes infrastructures industrielles de la région et de Tunisie, consolidant la position de Kromberg Schubert comme leader dans la fabrication de câbles automobiles destinés à l’exportation.