Pluies intenses et chutes de neige prévues en Tunisie : alerte météo

Le temps sera marqué, ce dimanche et lundi, par des pluies intenses accompagnées de grêle et de chutes de neige. Selon l’Institut National de la Météorologie, ces précipitations concerneront principalement le nord et le centre du pays, avec des pluies orageuses et localement abondantes, notamment sur les régions côtières du nord. Les cumuls journaliers pourraient atteindre entre 30 et 50 mm, voire 60 mm dans les zones du nord-ouest. Des vents forts, avec des rafales pouvant atteindre temporairement 80 km/h, sont également attendus. Les températures connaîtront une baisse notable, oscillant entre 0 et 14 °C, et ne dépassant pas 6 °C dans les hauteurs. Les températures minimales varieront entre 4 et 8 °C, et descendront entre 0 et 3 °C dans les reliefs, où des chutes de neige sont prévues au-delà de 800 mètres d’altitude.