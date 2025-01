Attaques massives au Yémen : Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni frappent des sites clés !

Le Yémen a été la cible, ce vendredi 10 janvier 2025, de plus de 30 frappes aériennes conjointes menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Les attaques ont principalement visé le port d’Al-Hodeïda, ainsi que plusieurs sites stratégiques tels que le périmètre de la place Al-Sab’in, le camp 48, la montagne Attan et le camp Al-Haffa, ainsi qu’une centrale électrique à Sanaa, la capitale yéménite. Des dépôts d’armes, des tunnels pour le lancement de missiles et des drones dans la région de Harf Sufyan, située entre les provinces d’Amran et de Saada au nord du Yémen, ont également été ciblés. Par ailleurs, les ports d’Al-Hodeïda et de Ras Issa, sur la côte ouest du Yémen, ont été frappés. L’armée israélienne a confirmé avoir attaqué des infrastructures stratégiques, notamment une centrale électrique et des ports, situées au centre et à l’ouest du pays.