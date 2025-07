Hammam Sousse soutient les collecteurs de plastique avec 10 charrettes et du matériel de protection

À Hammam Sousse, la commission locale de solidarité sociale a procédé, le dimanche 27 juillet 2025, à la remise de dix charrettes spécialement conçues à l’intention de collecteurs de plastique.

Cette action, réalisée en partenariat avec l’association TunisAid, s’inscrit dans une démarche de soutien aux personnes vulnérables et d’amélioration de leurs conditions de vie en leur offrant des moyens de travail plus sûrs et adaptés. Les bénéficiaires ont également reçu des équipements de protection tels qu’un parasol, une lampe torche, une pelle métallique, des gants et des masques médicaux. Les charrettes, fabriquées selon des normes techniques précises et supervisées par un comité spécialisé, ont été remises lors d’une cérémonie qui a réuni les membres de la commission, des représentants d’institutions et d’associations partenaires ainsi que des acteurs locaux impliqués dans le programme d’économie sociale et solidaire.