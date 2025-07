L’Espagne participera au largage d’aides humanitaires sur Gaza

L’Espagne a annoncé sa participation à une opération de largage aérien d’aide humanitaire destinée à la bande de Gaza, prévue pour vendredi prochain.

Lors d’un discours prononcé lundi à Madrid, le Premier ministre Pedro Sánchez Pérez a dénoncé la situation dramatique dans l’enclave palestinienne, la qualifiant de « honte pour l’humanité », et a exhorté Israël à mettre fin à la politique de famine imposée à la population. De son côté, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a insisté sur l’urgence d’un accès humanitaire libre et durable, rappelant que des dizaines de milliers de civils risquent la mort à cause de la famine. Il a également réaffirmé l’engagement de l’Espagne à fournir toute l’aide nécessaire et a indiqué que Madrid porterait cette question devant les Nations Unies.