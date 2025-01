L’année amazighe 2975 : célébrons l’histoire et l’identité berbère – Bonne année !

Aujourd’hui, nous célébrons le passage à l’Année Amazighe 2975, une occasion spéciale marquant le début de la nouvelle année dans le calendrier amazigh. Cette journée, riche en symboles et en traditions, réunit les communautés berbères à travers le Maghreb et au-delà pour honorer leur histoire et leur identité culturelle. Au programme, des festins savoureux avec des plats emblématiques comme le couscous, des chants et danses traditionnels animés par des costumes et instruments typiques, ainsi que des moments de partage et de solidarité. Plus qu’une fête, Yennayer est un rappel vibrant de la richesse et de la résilience de la culture amazighe. En ce jour de célébration, souhaitons à tous une excellente année amazighe, pleine de joie, de prospérité et de fierté culturelle ! Assegwas Ameggaz !