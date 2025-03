Décès de l’actrice tunisienne Inès Najjar à 47 ans

L’actrice tunisienne résidant en Égypte, Inès Najjar, s’est éteinte à l’âge de 47 ans après une lutte acharnée contre une septicémie survenue à la suite de l’explosion de sa vésicule biliaire.

Hospitalisée en soins intensifs et placée sous assistance respiratoire, elle n’a malheureusement pas répondu au traitement et a rendu son dernier souffle ce jour de l’Aïd. Inès Najjar, connue pour son talent et sa présence marquante à l’écran, avait récemment participé à la série Al-Halanji durant la saison du Ramadan 2025, laissant ainsi une ultime empreinte dans le monde du cinéma et de la télévision.

Sa disparition attriste profondément ses proches et ses admirateurs, qui se souviendront d’elle comme d’une artiste engagée et passionnée.