Ligue des Champions CAF : L’Espérance réclame son quota de billets pour le match face à Pyramids FC

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé ce mercredi avoir adressé quatre correspondances concernant les billets pour le match de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF. qui l’opposera dimanche prochain à 17h au Caire, au club égyptien de Pyramids FC.

Dans un communiqué publié sur sa page facebook officielle le représentant tunisien a précisé avoir demandé à obtenir 5 pc de la capacité du stade qui accueillera le match, conformément aux règlements de la CAf. Ces billets seraient destinés à ses supporters qui feront le déplacement au Caire, afin d’éviter toute éventuelle problématique.

Cependant, le club a souligné qu’à ce jour, il n’a reçu aucune réponse aux quatre correspondances envoyées.

L’Espérance a assuré qu’elle poursuivra ses efforts dans les jours précédant la rencontre pour garantir que les supporters qui se rendront au Caire puissent bénéficier du quota de places autorisé.

Pour rappel, le club sang et or occupe actuellement la première place du groupe D avec 7 points, tandis que Pyramids FC est deuxième avec 4 points. Le Djoliba AC du Mali et Sagrada Esperança d’Angola occupent les 3e et 4e places avec 2 points chacun.