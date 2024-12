Kef : 3 suspects placés en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation

Au gouvernorat du Kef, trois individus ont été placés en garde à vue sur ordre du juge d’instruction du tribunal de première instance, dans le cadre d’une enquête pour homicide volontaire avec préméditation et possession illégale d’une arme de catégorie 4, conformément aux articles 201 et 202 du Code pénal et à la loi de 1969 sur les armes. L’affaire a débuté après qu’un homme a signalé au poste de la Garde nationale de Sakiet Sidi Youssef la découverte de ses parents âgés, retrouvés morts à leur domicile. Sur place, les autorités, accompagnées du représentant du ministère public, ont constaté des traces de violences graves et de multiples coups de couteau sur les corps des victimes. Une enquête judiciaire a été ouverte, permettant de cibler trois suspects, qui sont désormais retenus pour approfondir les investigations.