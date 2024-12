Ouverture des candidatures aux bourses de master au collège d’Europe pour l’année 2025-2026

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que le collège d’Europe a ouvert des candidatures destinées aux étudiants des pays voisins de l’Union Européenne, dont la Tunisie, pour l’octroi de bourses d’études de master dans les disciplines relatives aux affaires européennes et des études juridiques, économiques et financières, durant l’année universitaire 2025-2026.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué dans son communiqué, que les spécialités auxquelles les étudiants tunisiens peuvent postuler pour étudier au collège d’Europe comprennent un master en droit européen, un master en études économiques européennes, un master en études interdisciplinaires européennes et un master en études politiques européennes et de gouvernance.

Le ministère a ajouté que la liste des spécialisations comprend également un master en relations internationales et diplomatiques de l’Union européenne.

Selon le même communiqué, les étudiants souhaitant postuler pour cette bourse doivent soumettre leur candidature avant le 15 janvier via le site web suivant : httpss://www.coleurope.eu/admission

A noter que le collège d’Europe a été fondé en 1949 à Bruges (Belgique) et ouvert deux campus l’un basé à Natolin (Pologne) et l’autre à Tirana (en Albanie).

Le collège d’Europe est une institution de référence dans le domaine des affaires européennes et dispose d’un vaste réseau d’anciens étudiants comprenant des présidents, des membres de gouvernements et des diplomates de haut niveau dans les secteurs public et privé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du continent européen.