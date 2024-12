La Tunisie pleure Fathi Haddaoui : un cortège funèbre empreint de dignité et d’émotion

Le cortège funèbre de Fathi Haddaoui, éminent acteur tunisien, a suscité une immense émotion à travers le pays. Parti de son domicile à La Marsa, le cortège a traversé le quartier de Hay Ettahrir, où il avait passé son enfance et sa jeunesse entouré de sa famille, avant d’arriver à son lieu de repos final au cimetière de Bardo. La cérémonie, d’une grande solennité, a rassemblé une foule nombreuse composée de collègues artistes, de proches amis et d’admirateurs venus rendre un dernier hommage à cette figure incontournable de la scène culturelle et artistique tunisienne. Véritable étoile nationale et internationale, Fathi Haddaoui laisse derrière lui un héritage inestimable, marqué par des contributions exceptionnelles au théâtre, au cinéma et à la télévision. Sa disparition constitue une perte irréparable pour la Tunisie. Que son âme repose en paix.