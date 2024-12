Concours de recrutement des inspecteurs : 316 postes ouverts dans l’éducation primaire et secondaire

Le ministère de l’éducation a annoncé l’ouverture, le 30 janvier 2025 et les jours suivants, de deux concours externes sur épreuves, pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires du corps de l’inspection pédagogique des écoles primaires et des inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire du corps de l’inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et pédagogique au ministère de l’éducation, selon deux arrêtés du ministre de l’éducation en date du 13 décembre courant qui ont été publiés, lundi au JORT numéro 151.

L’arrêté du ministre de l’éducation portant sur l’ouverture d’un concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires a fixé à 166 le nombre de postes à pourvoir répartis comme suit: l’arabe (100 postes) le français (50 postes) et l’anglais (16 postes).

L’arrêté portant sur l’ouverture d’un concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire a fixé à 150 le nombre de postes à pourvoir.

Ces postes se répartissent comme suit: l’arabe, le français et l’anglais (12 postes pour chaque spécialité), les mathématiques et les sciences physiques (11 postes pour chaque spécialité), l’éducation islamique, la philosophie et la gestion (8 postes pour chaque spécialité) l’éducation civique, les sciences de la vie et de la terre (7 postes pour chaque spécialité) l’histoire, la géographie, l’informatique, l’économie, la génie mécanique et la génie électrique (6 postes pour chaque spécialité) l’Italien (5 postes) l’allemand, l’espagnol, l’éducation musicale, l’éducation plastique (4 postes pour chaque spécialité) et l’éducation théâtrale (3 postes)

A noter que le dernier délai du dépôt des dossiers de candidatures, par voie hiérarchique, a été fixé au 8 janvier 2025.