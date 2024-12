Avant sa chute : les demandes de Bachar al-Assad à l’Iran

Dans les derniers jours de son régime, avant sa chute, le président syrien déchu Bachar al-Assad a exprimé son mécontentement à l’égard du soutien actif de la Turquie aux forces de l’opposition, lors d’une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, début décembre 2024.

Assad a dénoncé les efforts turcs pour renverser son gouvernement, alors que les forces de l’opposition, soutenues par Ankara, progressaient rapidement vers la capitale. En réponse, Araghchi a assuré à Assad du soutien continu de l’Iran et a promis de soulever cette question avec la Turquie. Cette rencontre intervient alors que la situation en Syrie devient de plus en plus complexe, avec l’avancée des troupes de Hayat Tahrir al-Cham et l’effondrement imminent du régime syrien. Ce soutien turc, selon les responsables iraniens, est perçu comme une extension des politiques américaines et israéliennes dans la région, visant à affaiblir l’influence iranienne. Ce contexte a conduit le ministre iranien à exprimer de vives inquiétudes lors d’une rencontre avec son homologue turc Hakan Fidan.