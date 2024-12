Météo de la nuit : pluies orageuses et températures fraîches sur la Tunisie

Cette nuit, le temps sera marqué par des nuages parfois denses sur les régions côtières du nord, accompagnés de pluies intermittentes, localement orageuses et parfois intenses. En revanche, le ciel sera parsemé de nuages épars sur le reste du pays. Selon les prévisions de l’Institut national de météorologie, les températures nocturnes varieront généralement entre 4 et 10 degrés dans les zones de l’intérieur, et entre 11 et 14 degrés ailleurs. Les vents souffleront modérément du secteur ouest, étant relativement forts près des côtes nord et plus faibles ailleurs. La mer sera agitée au nord et légèrement perturbée sur les autres côtes.