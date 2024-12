Les derniers jours d’un géant : Fathi Haddaoui, une étoile qui s’éteint dignement face à la maladie

Les derniers jours de Fathi Haddaoui, icône incontestée de l’art tunisien, ont été marqués par une lutte courageuse contre un cancer du poumon. Hospitalisé depuis plus d’un mois à l’hôpital militaire, il avait choisi de garder le silence sur sa maladie, préférant affronter cette épreuve avec dignité et discrétion. Malgré son état critique et sous assistance respiratoire, il continuait à discuter avec ses proches, témoignant d’une sérénité remarquable. Son départ, survenu le 12 décembre 2024, a laissé un vide immense dans le paysage artistique tunisien. L’enterrement, reporté pour permettre à sa fille résidant aux États-Unis d’assister aux funérailles, a réuni une foule de proches et d’admirateurs venus lui rendre un dernier hommage. Sa mémoire, celle d’un artiste humble et universel, restera gravée dans l’histoire culturelle de la Tunisie.