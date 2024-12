Syrie : une délégation turco-qatarie rencontre Al-Joulani à Damas

Un haut représentant turco-qatari, comprenant le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan, le chef des services de renseignement Ibrahim Kalin, et le chef de la sécurité nationale du Qatar Khalfan Al-Kaabi, accompagné d’une équipe consultative élargie, s’est rendu ce jeudi à Damas, la capitale syrienne. Ce déplacement a pour objectif de tenir une réunion avec Ahmad Al-Sharaa, alias Abu Mohammad Al-Joulani, leader de Hayat Tahrir al-Sham et chef de la coordination militaire, ainsi qu’avec Mohammed Al-Bashir, président du gouvernement intérimaire. Les discussions porteront sur les derniers développements politiques et sécuritaires dans la région. Ce dialogue s’inscrit dans une dynamique régionale et internationale visant à gérer les répercussions des récents bouleversements en Syrie.