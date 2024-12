Connu pour son amitié avec Bachar al-Assad, George Wassouf réagit à la chute du régime syrien

Dans son premier commentaire public sur la situation en Syrie après la chute du régime de Bachar Al-Assad, le chanteur syrien George Wassouf, surnommé le “Sultan du Tarab”, a exprimé sur son compte officiel X (anciennement Twitter) ses souhaits pour un avenir meilleur pour son pays. Il a déclaré : “Je souhaite à la Syrie, ma patrie, un avenir radieux et uni, marqué par l’amour, la stabilité et la prospérité, un avenir digne de son peuple précieux.” Wassouf, connu pour sa proximité avec Bachar Al-Assad et sa famille, avait effectué plusieurs visites publiques au président, diffusées par les médias. En janvier 2023, suite au décès de son fils Wadi’ après des complications médicales, le chanteur avait reçu les condoléances officielles de Bachar Al-Assad et de son épouse Asma.

Cette déclaration de George Wassouf reflète une volonté de dépasser les divisions pour construire un avenir de paix et de réconciliation pour la Syrie.