Nabeul : saisie d’importantes quantités de denrées alimentaires

La direction régionale de l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) à Nabeul a lancé, depuis début novembre, un programme spécifique visant à contrôler les sociétés, les espaces et les magasins de produits alimentaires, dans les différentes délégations de la région, a indiqué la coordinatrice régionale de l’INSSPA, Chiraz Najjar, dans une déclaration à l’agence TAP.

Najjar a ajouté que 311 visites de contrôle ont été menées, depuis le début de cette campagne, jusqu’au 9 décembre courant, ce qui a aboutit à proposer la fermeture de 27 magasins ouverts au public, en raison de non conformité aux conditions techniques et sanitaires en vigueur, à rédiger 6 procès verbaux pour violation des règles de sécurité sanitaire, et à soumettre 8 produits aux analyses adéquats dans des laboratoires spécialisés.

La responsable a fait état, aussi, de la saisie et de la destruction d’environ 87 tonnes de produits alimentaires, non conformes aux critères de l’hygiène et de la santé, dont 735 kg de légumes et de fruits, 2 145 kg de viandes rouges et blanches, 400 poulets vivants, plus de 5000 kg de conserves, 40 tonnes de meloukhiya…

Et de préciser que cette campagne cible, surtout, les unités touristiques, les magasins de fabrication et de vente de pâtisseries, les grandes surfaces, les entrepôts de stockage, les salons de thé…, et ce, en coordination avec la direction centrale, et les différents patrouilles de la Garde nationale et de la police municipale…

Najjar a indiqué, en outre, que cette campagne de contrôle, lancée à l’occasion des fêtes de fin d’année, se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2024.

Ainsi, a-t-elle noté, 5 équipes seront mobilisées, le 31 décembre, pour contrôler les différents espaces, tels que les hôtels, les restaurants touristiques, les salons de thé…

D’autres équipes seront mobilisées pour mener des opérations de contrôle des magasins ouverts au public, proposant à la vente des pâtisseries, des fruits secs, de la viande…

Il convient de noter qu’un numéro vert (80106977) a été mis en place pour recevoir les différentes réclamations des citoyens, relatives à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.