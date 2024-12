Pause spirituelle : Ons Jabeur et Karim Kamoun accomplissent les rites de la Omra

Ons Jabeur, la championne tunisienne de tennis mondialement reconnue, et son époux, Karim Kamoun, ont récemment été aperçus au cœur du lieu saint de l’islam, le Haram à La Mecque, où ils ont accompli les rites de la Omra. Ce moment spirituel marque une pause précieuse dans la carrière sportive exigeante d’Ons Jabeur, lui permettant de se ressourcer et de se recentrer sur des valeurs essentielles. Les images de ce couple, unis dans la foi et la sérénité, ont suscité une vague d’admiration et de respect parmi leurs fans, témoignant une fois de plus de l’équilibre qu’Ons Jabeur parvient à maintenir entre sa vie professionnelle et personnelle.