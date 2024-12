Tunisie : Organisation du congrès du RAFANAQ pour promouvoir l’excellence en enseignement supérieur

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise les 18 et 19 décembre courant, le congrès général du Réseau Africain Francophone des Agences Nationales d’Assurance Qualité (RAFANAQ), selon un communiqué publié par le ministère.

Ce congrès se tiendra dans le cadre des activités de l’Agence tunisienne de l’évaluation et de l’accréditation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment celles relatives à la présentation et promotion de l’Agence aux niveaux national et international et son adhésion aux réseaux régionaux et internationaux en matière de qualité, d’évaluation et d’accréditation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce congrès sera axé sur l’évaluation de la recherche scientifique et des structures de recherche en tant que thème central de cette rencontre, ainsi que les mécanismes et outils appropriés permettant de promouvoir l’excellence, la compétitivité scientifique et l’échange d’expériences entre les membres du réseau et leurs partenaires et les méthodes d’évaluation, d’accréditation, d’assurance qualité et de classement au niveau national des établissements d’enseignement supérieur.

Il est à signaler que le réseau RAFANAQ vise à promouvoir la culture d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation dans les pays africains francophones, à renforcer la coopération entre les agences nationales d’assurance qualité, à échanger les bonnes pratiques en vue de développer l’enseignement et à soutenir la mise en œuvre des accords en Afrique et à l’échelle internationale pour la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur, outre le renforcement de la standardisation des normes d’assurance qualité entre les pays africains.

A noter que l’agence tunisienne d’évaluation et d’accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique a pu obtenir la qualité de membre dans un certain nombre de réseaux étrangers dans le domaine de l’évaluation, de la qualité et de l’accréditation dont, notamment le “RAFANAQ”. Elle est membre de ce réseau depuis le 5 janvier 2024.