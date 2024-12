14 ans après, la mère de Mohamed Bouazizi aspire à revenir en Tunisie

Quatorze ans après le déclenchement de la révolution tunisienne, Salem Bouazizi, frère de Mohamed Bouazizi, a révélé que leur mère, actuellement installée au Canada avec sa fille, aspire à revenir en Tunisie pour visiter la tombe de son fils, symbole de la lutte contre l’injustice et la marginalisation. Malgré ses conditions de vie modestes et les rumeurs nuisibles entourant la famille, elle suit de près la situation dans son pays natal. Salem Bouazizi a également évoqué les souvenirs préservés de son frère, notamment sa charrette, et a rappelé l’absence de progrès significatif à Sidi Bouzid, où le chômage et le manque de développement demeurent criants. Il déplore que les causes de la révolution n’aient pas été prises en compte et que les blessures des jeunes révolutionnaires, considérés comme des héros, soient négligées, plongeant de nombreux Tunisiens dans un profond désarroi face aux promesses non tenues et aux tiraillements politiques actuels.