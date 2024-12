Prévention des intoxications : les recommandations du ministère de la Santé pour un chauffage sécurisé

Le ministère de la Santé a appelé à éviter l’utilisation de moyens de chauffage inadaptés aux espaces fermés et à aérer quotidiennement ces derniers.

Cette recommandation vise à prévenir la pollution de l’air intérieur et ses dangers, ainsi qu’à éviter les intoxications au monoxyde de carbone.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que des études ont démontré que l’air à l’intérieur des espaces clos peut être plus pollué que l’air extérieur. Or, les personnes passent plus de 80 % de leur temps quotidien dans ces espaces, qui peuvent contenir des polluants dangereux tels que des virus et des bactéries, en plus de polluants chimiques, augmentant ainsi le risque de maladies.

Conseils pour éviter l’intoxication au monoxyde de carbone et la pollution intérieure :

Assurer un entretien régulier des appareils de chauffage.

Aérer correctement les pièces pendant l’utilisation des appareils de chauffage pour réduire l’accumulation de gaz et de polluants.

Ne pas laisser les appareils de chauffage fonctionner toute la nuit sans surveillance.

Éviter d’utiliser des moyens de chauffage inadaptés aux espaces fermés, tels que le brasero (“kanoun”).

Nettoyer régulièrement les surfaces et espaces fermés pour limiter l’accumulation de germes comme les virus et les bactéries.