La fille de Fathi Haddaoui rend un hommage poignant à la mémoire de son père

La fille de l’artiste défunt Fathi Haddaoui, la vibrante et courageuse Jamila Haddaoui, a rendu un hommage émouvant à son père, partageant avec émotion son ressenti face à sa perte. Dans un message sincère, elle a évoqué la difficulté d’accepter son départ, tout en soulignant que son père, malgré sa discrétion, a toujours été un modèle de dévouement et de sagesse. Jamila a décrit son père non seulement comme un homme exceptionnel, mais aussi comme un mentor et un modèle de persévérance, dont l’influence perdure à travers elle, son frère, sa famille, ses amis et tous les Tunisiens touchés par son humanité. Elle a insisté sur le fait que Fathi Haddaoui voulait que ses proches fassent preuve de courage, en particulier ceux qui en ont le plus besoin, et a exprimé sa profonde gratitude envers ceux qui ont rendu hommage à sa mémoire.