Foot-Prix “The Best” de la FIFA 2024 : les lauréats connus mardi à Doha

Les prix “The Best” de la FIFA, qui récompensent les meilleurs joueurs et joueuses de l’année 2024, seront attribués mardi à Doha, au Qatar, selon un communiqué publié lundi par l’instance internationale.

Chez les hommes, onze prétendants se disputent le titre de meilleur joueur. Parmi eux, le Brésilien Vinicius Junior, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et l’Espagnol Rodri (Manchester City), champion d’Europe avec la Roja et Ballon d’Or 2024, sont les grands favoris. Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et évoluant au Real Madrid, figure également parmi les nommés.

Chez les femmes, seize joueuses sont en lice, notamment l’Espagnole Aitana Bonmatí, sacrée meilleure joueuse l’an dernier et double Ballon d’Or (2023 et 2024).

D’autres distinctions récompenseront les meilleurs entraîneurs d’équipes féminines et masculines, ainsi que les meilleurs gardien et gardienne de l’année. Les prix Marta (féminin) et Puskas (masculin) récompenseront les plus beaux buts de 2024.

Les lauréats seront choisis à travers un vote combiné des supporters, des représentants des médias, des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales.