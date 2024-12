La salade Méchouia : élue meilleure salade au monde en 2025 !

La salade Méchouia, un mets traditionnel tunisien, a été élue meilleure salade au monde pour l’année 2025 par TasteAtlas, selon les votes de 8 332 participants parmi 289 salades répertoriées. Préparée à base de légumes grillés tels que les oignons, les poivrons, les tomates et l’ail, elle est assaisonnée avec de l’huile d’olive, du carvi, du sel et du poivre noir. Ce plat emblématique est souvent garni d’œufs durs, d’olives ou de thon, et peut être dégusté seul ou accompagné de pain toasté. Symbole de la richesse culinaire tunisienne, la Méchouia séduit par ses saveurs authentiques et sa simplicité raffinée, consolidant ainsi la réputation gastronomique de la Tunisie.