Le temps sera passagèrement nuageux ce matin sur la plupart des régions. Les nuages seront plus denses sur les régions côtières du Sud avec des chutes de pluies locales, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré. La mer sera moutonneuse à peu agitée aux côtes Est et les températures seront en légère baisse, dont les maximales oscilleront entre 18 et 23°c au Nord et au centre et entre 22 et 26 °c au reste des régions.