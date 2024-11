Un nombre de députés ont appelé vendredi au Palais du Bardo, à la nécessité d’accorder la priorité aux secteurs de l’éducation et de la santé et de consacrer un budget supplémentaire pour améliorer la qualité de l’enseignement et des prestations sanitaires, notamment dans les régions intérieures du pays.

Au cours d’une séance plénière commune, tenue cet après-midi, entre le parlement et le Conseil régional des régions et des districts, consacrée à l’examen des projets de loi des finances et de budget de l’Etat au titre de 2025, ils ont fait état de l’insuffisance des fonds réservés à l’enseignement et à la santé ayant impacté négativement les services.

Certains élus ont signalé la dégradation de la situation sanitaire dans plusieurs régions du pays, évoquant le manque des médecins spécialistes et d’équipements médicaux dans les hôpitaux régionaux et locaux.

Par ailleurs, plusieurs députés ont appelé à la nécessité d’introduire des réformes dans le secteur de l’enseignement supérieur et de réviser les mécanismes d’emploi précaire.

Ils ont relevé l’importance des sociétés communautaires dans le développement économique aux plans régional et local, soulignant la nécessité de consacrer une plus grande part du budget de l’état aux projets de développement dans les régions, outre le renforcement des petites et des moyennes entreprises pour permettre aux jeunes d’accéder à l’emploi.