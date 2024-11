Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera marqué cette nuit par l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur le centre et à Sfax avec chutes de grêles sur des endroits limités. Une brume locale apparaîtera également en fin de nuit.

Le vent soufflera de secteur ouest sur le nord et le centre et du secteur est sur le sud faible à modéré, devenant plus fort pendant les orages.

La mer sera peu agitée à localement moutonneuse.

Les températures varieront entre 12 et 17 degrès C sur le nord et le centre et entre 17et 21 degrès C sur le sud.