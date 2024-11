Cinq ans de prison pour quatre influenceuses accusées d’atteinte aux bonnes mœurs

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce jeudi 7 novembre 2024, quatre “créatrices de contenu” et “influenceuses” d’Instagram à cinq ans de prison. Selon les informations disponibles, deux d’entre elles ont été jugées en état de liberté, tandis que les deux autres sont en fuite, l’une se trouvant à l’étranger. Elles sont accusées de plusieurs délits, notamment de harcèlement, d’exhibition obscène, d’atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public, de provocation à la débauche, et d’incitation de mineurs à des actes répréhensibles. Elles sont également accusées d’avoir porté atteinte à autrui via les réseaux de télécommunications publics.