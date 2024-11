Tetra Pak reçoit la visite de son Excellence l’ambassadrice de Suède

Tetra Pak a eu l’honneur d’accueillir son Excellence Cecilia Wramsten l’ambassadrice de Suède au sein de ses bureaux de Tunis le 31 octobre 2024.

La délégation suédoise, composée de son Excellence l’Ambassadrice Mme Cecilia Wramsten et de sa Cheffe de mission adjointe Mme Matilda Lindén, a été accueillie par l’équipe de Tunis composée de M. Zakaria Jameleddine, le Directeur commercial et chef du bureau de Tunis ainsi que Mme Aida Gaha, la Responsable Développement durable Maghreb & West Afrique.

Durant cette rencontre plusieurs sujets ont été abordés entre les parties, notamment les dernières actualités de Tetra Pak et ses innovations pour l’industrie alimentaire.

Après une présentation de Tetra Pak, de ses domaines d’activité et de ses valeurs, les équipes ont abordé l’engagement de Tetra Pak à aller au-delà du simple rôle de fournisseur, en se positionnant comme un partenaire des producteurs locaux tout au long de la chaîne de production alimentaire et de l’emballage.

L’équipe a également expliqué que l’expertise mondiale de Tetra Pak, combinée à la proximité des équipes locales, est particulièrement appréciée dans l’industrie. Nos clients bénéficient ainsi d’un savoir-faire international en matière de développement et d’innovation, leur permettant d’offrir des produits de qualité et innovants aux consommateurs.

La discussion s’est clôturée par un échange autour de l’engagement de Tetra Pak en faveur du développement durable et du recyclage des emballages alimentaires en Tunisie, un sujet qui fait l’actualité du moment et une priorité cruciale pour l’avenir.

Rappelons que Tetra Pak vient de lancer en octobre une campagne de communication pour sensibiliser les consommateurs au recyclage des emballages carton en Tunisie sous l’accroche « El bako nlemouh ou nreskloh moch nlawhouh ».

Son Excellence a salué cette initiative en soulignant l’engagement de l’Ambassade de Suède en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.

Pour concrétiser cet engagement, le premier “Nordic-Tunisian Sustainable Business Forum” sera organisé à Tunis le 25 novembre prochain. Ce forum se veut un espace d’échange et de partenariat entre les entreprises nordiques et tunisiennes. Des représentants officiels nordiques de haut niveau feront le déplacement pour marquer cette volonté de rapprochement avec la Tunisie.

Ce Forum offrira l’opportunité de discuter des meilleures pratiques et d’explorer de nouvelles possibilités de collaboration dans des secteurs clés tels que l’énergie renouvelable, la technologie verte et l’économie circulaire. L’ambassade de Suède espère que ce forum favorisera des partenariats durables et profitables.

Son Excellence Mme l’Ambassadrice encourage vivement les entreprises suédoises et tunisiennes à participer activement à ce forum pour développer des synergies et échanger des idées qui bénéficieront à nos économies et à notre environnement.

Son Excellence a réaffirmé son soutien aux initiatives telles que celles menées par Tetra Pak, soulignant son appui constant et son engagement à soutenir les projets novateurs et durables.

