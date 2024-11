2 ans de prison pour un couple de créateurs de contenu sur TikTok et Instagram

La huitième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé une peine de deux ans de prison à l’encontre d’un créateur et d’une créatrice de contenu, dont les noms sont bien connus des utilisateurs de TikTok et Instagram. Cette décision fait suite à une plainte déposée par le procureur de la République, qui a émis, la semaine dernière, deux mandats de dépôt à leur encontre. Ils ont été jugés pour des faits graves, notamment la nuisance publique, l’exhibition de contenus indécents, l’atteinte aux bonnes mœurs et l’incitation à des comportements immoraux. En outre, ils ont été accusés de perturber l’ordre public en attirant l’attention sur des comportements inappropriés, en incitant des jeunes, notamment des mineurs, à la débauche et en leur apportant une aide dans ce sens. Cette condamnation rappelle l’importance de la responsabilité des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et les risques juridiques associés à la diffusion de contenus considérés comme nuisibles à la société.