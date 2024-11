Une convention de partenariat et de coopération sur la protection des droits d’auteurs a été signée, vendredi, entre l’Etablissement de la Radio Tunisienne et l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV).

La convention a été signée par Henda Ben Alaya Ghribi, directrice générale de la Radio tunisienne, et Ramzi Garouachi, directeur général de l’OTDAV, au cours d’une cérémonie organisé au siège de la Radio tunisienne.

Les deux institutions renouvellent leur accord signé il y a 30 ans. La nouvelle convention a pour but de protéger les droits des créateurs et les différentes chaines de radio publiques et couvre notamment l’exploitation des différentes plateformes numériques des radios publiques relevant de la Radio nationale.

Sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins et défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits, percevoir et répartir au profit des auteurs et des titulaires des droits voisins ou de leurs ayants droit des redevances provenant de l’exercice de la gestion collective de leurs droits sont parmi les principales missions de l’OTDAV.