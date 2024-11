Découvrez quand sera diffusée l’interview d’Ons Jabeur et de son mari sur dmc TV

La chaîne égyptienne dmc TV, reconnue pour son contenu familial, a annoncé la diffusion d’une interview exclusive avec la star tunisienne du tennis, Ons Jabeur, et son mari et préparateur physique, Karim Kamoun. Cette rencontre exceptionnelle sera diffusée le mardi 5 novembre à partir de 21h00, heure tunisienne. Les téléspectateurs auront l’occasion de découvrir des aspects personnels et professionnels de la vie de la championne et d’en apprendre davantage sur sa complicité avec son époux, qui joue un rôle clé dans sa préparation physique.